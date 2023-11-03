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MSB, Kandil'de 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör ve teröristle mücadele kararlılıkla devam edecek.