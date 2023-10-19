MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist...
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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 42 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde toplam bin 682 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika