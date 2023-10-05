MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

- Terör inleri işte böyle vuruldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin dün akşam gerçekleştirilen Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadelerine yer verildi.