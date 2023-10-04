MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine ait 16 noktanın imha edildiği görüntülerde, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA