MSB: "Harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...

MSB: "Harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45'i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir.