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MSB: "Harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın...

Politika Haberleri

MSB: "Harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45'i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "Harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 86 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 45'i son bir haftada olmak üzere 744 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Politika Haberler

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