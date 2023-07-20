MSB: "Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

MSB: "Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir." - ANKARA