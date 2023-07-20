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MSB: "Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı...

Politika Haberleri

MSB: "Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

MSB: "Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Politika Haberler

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