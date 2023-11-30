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MSB: "Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli...

30 Kasım 2023 12:05 Son Güncelleme: 12:07 Abone Ol

MSB: "Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur.