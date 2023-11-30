MSB: "Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

MSB: 'Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha...

MSB: " Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." - ANKARA