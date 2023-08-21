MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/ Ypg'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Politika