MSB: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/ Ypg'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Politika