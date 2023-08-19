MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye ve İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG mensubu, 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Suriye ve İran'dan ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 25 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."