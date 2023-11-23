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MSB, Eurofighter tedarikine ilişkin son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanması için öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini ve ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını belirtti. MSB, sosyal medyada yer alan 'İkinci el Eurofighter alınacağı' iddiasını da takip ettiklerini ifade etti.