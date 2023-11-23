MSB, Eurofighter tedarikine ilişkin son durumu açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanması için öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini ve ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını belirtti. MSB, sosyal medyada yer alan 'İkinci el Eurofighter alınacağı' iddiasını da takip ettiklerini ifade etti.
MSB kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan "İkinci el Eurofighter alınacağı" iddiasına ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini belirtti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika