MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani...
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MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.
MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika