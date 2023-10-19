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MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani...

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Politika Haberleri

MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır.

MSB: "El-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurularak çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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