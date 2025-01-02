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MSB duyurdu: Son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu: Son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Sahanın gerekliliğine uygun şekilde terörle mücadelenin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında; Suriye'nin kuzeyinde bin 579 terörist, Irak'ın kuzeyinde ise bin 491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca toplam 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Diğer taraftan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir."

Hudut hattında 1'i terörist toplamda 109 kişinin yakalandığını belirten Tuğamiral Aktürk, "2 bin 16 şahıs ise engellenmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerinin alındığı hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış; 2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2025 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır" şeklinde konuştu.

Bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen TSK'nın birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de; mevcut durum ve gelişmeler yeni yönetim ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; yeni Nesil Fırtına obüsünün, NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe aracının ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede "Milli Denizaltı"mızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" ve "Milli Uçak Gemisi"nin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır."

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine personel alımı kapsamında 20 Aralık'ta başlayan "Memur Temini" başvuruları 20 Ocak'a, Bugün 2 Ocak başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a kadar yapılabilecektir" diye konuştu.

Suriye'ye yeni dönemde TSK desteği

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına dair sorulara şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir."

İdlib bölgesindeki gözlem noktaları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır."

Fırat'ın doğusunda son durum

Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara, "Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de 'az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz.

Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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