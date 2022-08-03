MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine...
MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir.
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MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika