MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... - Haberler

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MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine...

MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine...

MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir.

 - Güncelleme:

MSB: "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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