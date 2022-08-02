Haberler ›› Politika ›› MSB'den Odessa Limanı'ndan hareket eden kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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