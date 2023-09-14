MSB: "Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen,...
MSB: "Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır.
MSB: "Denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanan ve Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda ilk olarak yarın TCG BATIRAY denizaltımız havuzlanacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika