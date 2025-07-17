MSB'den Suriye ve İsrail Açıklaması: Güvenli Bir Suriye Hedefimiz
MSB kaynakları, Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail'in hava saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye, güvenli ve istikrarlı bir Suriye'yi hedeflediğini vurguladı.
MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin)Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır.
MSB Kaynakları: (Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin)İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika