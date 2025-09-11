MSB'den Suriye'de Terörle Mücadele Açıklaması

MSB: ( Suriye'ye ilişkin) Savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başladığımız Suriye'de; Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu vurguluyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika