MSB'den SDG Uyarısı: Suriye'nin Birliği ve Güvenliği Tehdit Altında

MSB kaynakları, SDG terör örgütünün taahhütlerini yerine getirmemesinin Suriye'nin birlik ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu bildirdi. Türkiye, Suriye'nin istikrarı için sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son duruma ilişkin) SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Türkiye bu sürecin takipçisi olmaya devam edecek ve gerektiğinde hem kendi güvenliği hem de Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Suriye'ye her türlü desteği verecektir.

