MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı. Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz