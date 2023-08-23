MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı. Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz
MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle bir video paylaştı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.