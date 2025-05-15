MSB'den PKK'nın Feshi ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Açıklama

MSB'den PKK'nın Feshi ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Açıklama
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MSB, terör örgütü PKK'nın feshetme sürecine ilişkin detaylar vererek, sürecin titizlikle takip edileceğini ve silahların teslimi için bir mekanizma kurulacağını açıkladı. Son bir haftada çeşitli operasyonlar sonucunda teröristlerin yakalandığı ve engellendiği belirtildi.

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MSB: (Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararının vakitkaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz.

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(Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

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Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu.

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MSB: Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalandı, 2 bin 527 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur.

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MSB: Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

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MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Süreç; devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek.

MSB Kaynakları: (Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin) Silahların teslimi konusunda; devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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