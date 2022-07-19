MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel video
AA - Mümin Altaş - Politika
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel üç serilik video hazırladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel üç serilik video hazırladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videolarda, Kıbrıs Adası'nın tarihi, Rumların Ada'daki Türklere yönelik gerçekleştirdiği zulümler, harekata giden süreç ve 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detayları anlatıldı.
Paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik vahşice katliamlar yapan Rum terör örgütü EOKA, 'Bir gece ansızın gelebilirim' diyen Mehmetçik karşısında kaçacak delik aramıştır." ifadesine de yer verildi.
AA / Mümin Altaş - Politika