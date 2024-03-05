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MSB'den İzmir'de Helikopter Kazası

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2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopterde hasar meydana geldi ve bir personel yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MSB: "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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