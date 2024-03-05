MSB'den İzmir'de Helikopter Kazası
2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir helikopter teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Helikopterde hasar meydana geldi ve bir personel yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MSB: "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." - ANKARA