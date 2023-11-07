MSB'den Irak'taki teröristlere yönelik hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında toplam 12 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.