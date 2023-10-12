MSB'den haftalık bilgilendirme: Terörist sayısı 38 bin 983'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 640'a ulaştığı açıklandı. Ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 252 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, Suriye'de birliklere yönelik gerçekleştirilen taciz ve saldırılar ile hudutlardan geçmeye çalışan yasa dışı şahıslar hakkında bilgiler paylaşıldı.

MSB: "(Türk İHA'sını düşüren F-16) Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil"

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır"

"(Düzenlenen harekatlarda) 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. İlk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir"

"Suriye'de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233'ü son bir haftada olmak üzere bin 246 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 637 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü üyesidir. 4.771 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

"Bakan Yaşar Güler dün, Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askeri iş birliği faaliyetleri ele alınmıştır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.