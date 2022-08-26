MSB'den, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel web sayfası
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.
MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz'un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu. Paylaşımda, web sayfasını ziyaret edenlerin, Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihi yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası'na ulaşabileceği belirtildi.
(Hidayet Türkyılmaz - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika