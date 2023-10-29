MSB, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında hava gösterilerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının düzenledikleri hava gösterilerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının hava gösterilerinden ve kokpit içerisinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.