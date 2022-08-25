MSB: "Bakanımız Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır" Politika Haberleri Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sosyal medya hesapları bulunmadığı ve sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Bakanımız adına paylaşımlar Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bakanımız adına açılmış sahte hesaplara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi. (Hidayet Türkyılmaz - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Politika Güncel Haberler

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