Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile telefonda görüştü
MSB'den yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika