Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma (MSB) Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

