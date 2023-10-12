MSB: Son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kesintisiz ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır Ayrıca, 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra edilmiştir. PKK/KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetlerinin hedef alındığı bu operasyonlarda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depo ile örgütün gelir kaynağı olarak yararlandığı tesislerden oluşan toplam 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekatlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" diye konuştu.

Aktürk, icra edilen tüm operasyonların uluslararası hukuka uygun, komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapıldığını hatırlatarak, TSK'nın teröristler dışında hiçbir hedefinin olmadığını belirtti.

'YIL İÇERİSİNDE 388 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Aktürk, "Diğer yandan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de anında ve misliyle karşılık verilmektedir. Suriye'de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233'ü son bir haftada olmak üzere 1246 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'171 BİN 382 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların güvenliği ve yasa dışı geçişleri engellemek adına yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Aktürk, "Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde, son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 637 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ terör örgütü üyesidir. 4 bin 771 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 230'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 373'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 537 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 171 bin 382 olmuştur. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir" dedi.

DENİZ MAYINLARIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK 'ÜÇLÜ GİRİŞİM'

Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Aktürk, "Bu kapsamda bakanımız dün Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili; Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askeri iş birliği faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede; 'bölgesel sahiplik' ilkesi doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik 'üçlü girişim' oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca; Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir-teslim töreni 10 Ekim'de icra edilmiş ve KFOR Komutanlığı görevi bir yıllığına ülkemiz tarafından İtalya'dan devralınmıştır. Komutasını devraldığımız KFOR Komutanlığı; NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir" diye konuştu.

'TÜRK SİHA'SINI VURAN ABD UÇAĞI ÜRDÜN'DEN KALKTI'

Bakanlık kaynakları, Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı düşüren Amerika Birleşik Devletleri uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaların tamamıyla spekülasyon olduğunu bildirdi. Kaynaklar, söz konusu uçağın İncirlik'ten değil, Ürdün'den kalktığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek direktifler doğrultusunda TSK'nın Filistin'e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır olduğunu belirtti.