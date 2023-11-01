Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da gerçekleştirilen Mustafa Kemal Atatürk Tatbikatı'nın yeni görüntülerini paylaştı.

MSB, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Mustafa Kemal Atatürk Tatbikatı'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. "Tek Yürek, Tek Yumruk! Kardeş Azerbaycan ordusu ile müşterek düzenlenen ve Hava Kuvvetleri personelimizin de görev yaptığı 'Mustafa Kemal Atatürk Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler" notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. - ANKARA