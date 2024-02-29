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Milli Savunma Bakanlığı'ndan F-16 Tedarik ve Modernizasyonu Açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı, ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları'nın Bakanlığa ulaştığını duyurdu. Bakanlık ayrıca terörle mücadele, hudut güvenliği ve diğer ulusal meselelere ilişkin çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dost ve kardeş ülkelerle olan ilişkilerine vurgu yapıldı ve KFOR Birliği'nin göreve başlayacağı tarih açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin, "ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar 193'ü Irak'ın, 290'ı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 483 olmuştur" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdüğünü hatırlattı.

"Bahar Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlayan, yeni bir göçü önleyerek büyük bir insanlık dramının yaşanmasını engelleyen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 4'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz" diye konuştu.

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır"

Tuğamiral Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 384 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 448'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 30 bin 15 olmuştur."

Dost ve kardeş ülkelerle olan tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra milli meselemiz olan Kıbrıs, 'iki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihi ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya ve Somali başta olmak üzere birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

KFOR Birliği 1 Mart'ta göreve başlayacak

Aktürk, ayrıca NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması çerçevesinde bir komando taburunun 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal ettiğini belirterek, "İtalya'dan görevi devralacak birliğimiz, 1 Mart-1 Haziran tarihleri arasında görev yapacaktır" açıklamasında bulunu.

"ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır"

40 adet yeni F-16 Blok-70 alımı ve 79 adet F-16'nın modernizasyonuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Tuğamiral Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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