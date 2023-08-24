MSB: ABD, PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam etmektedir. Terörle mücadelede teröristlerin kullanılması kabul edilemez.
MSB kaynakları ( Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/ Ypg ile Kamışlı'da gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin): ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir"
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika