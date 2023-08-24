MSB: ABD, PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor

MSB kaynakları ( Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/ Ypg ile Kamışlı'da gerçekleştirdikleri tatbikata ilişkin): ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika