MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.
Politika Haberleri
MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.
MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika