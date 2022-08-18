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MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.

MSB: '1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.

Politika Haberleri

MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.

MSB: "1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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