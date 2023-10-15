Mozambik Seçimlerinde Frelimo Çoğunluğu Kazandı

Mozambik'te yapılan seçimlerde iktidardaki Frelimo partisi çoğunluğu kazandı. Başkent Maputo'da Frelimo'nun adayı oyların yaklaşık yüzde 58'ini aldı. Frelimo, ülke genelinde 65 belediyeden 45'ini kazandığını açıkladı. Ancak muhalefetin kazandığı Beira kenti ve başkent Maputo'da gerginlik yaşandı.

Mozambik'te 11 Ekim'de yapılan seçimlerde, yerel yönetimlerin çoğunu iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frelimo) kazandı.

Mozambik Seçim Komisyonunun resmi olmayan verilerine göre, iktidar partisi Frelimo'nun adayı başkent Maputo'da oyların yaklaşık yüzde 58'ini aldı.

Frelimo, ülke genelinde 65 belediyeden 45'ini kazandığını açıklarken, bazı bölgelerde oy sayım işlemleri henüz tamamlanmadı.

1975'ten bu yana ülkeyi tek başına yöneten iktidar partisinin kaybettiği büyük kentlerden biri ise Beira oldu. Beira kentini yüzde 58 oyla muhalefetteki Mozambik Demokratik Hareketi'nin adayı kazandı.

Muhalif Mozambik Ulusal Direniş Hareketi'nin (Renamo) başkent Maputo'yu kazandığını ileri sürmesi sonrası ise kentte gerginlik tırmandı. Binlerce Renamo destekçisi başkentte gösteri düzenledi.

1975'te Portekiz'den kazanılan bağımsızlık sonrası Renamo ve Frelimo arasında iç savaş yaşanmıştı.