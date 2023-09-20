Mozambik Devlet Başkanı: Terörle Mücadelede Kaydedilen İlerleme Afrika'nın Kendi Sorunlarını Çözme Kararlılığının Bir Örneği

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, teröre karşı verilen mücadelede kaydedilen ilerlemenin Afrika'nın kendi sorunlarını kendi çözme kararlılığının bir örneği olduğunu söyledi. Nyusi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika ülkeleri ve Ruanda'nın verdiği destek sayesinde Mozambik'in kuzeyinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkesinde teröre karşı verilen mücadelede kaydedilen ilerlemenin Afrika'nın kendi sorunlarını kendi çözme kararlılığının bir örneği olduğunu söyledi.

Nyusi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Güney Afrika ülkeleri ve Ruanda'nın verdiği destek sayesinde Mozambik'in kuzeyinde terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti.

Sahadaki güçlerin mali desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Nyusi, "İkili ve çok taraflı bir müdahalenin birleşmesi deneyimi Afrikalıların kendi başlarına kendi sorunlarını çözme kararlılığının bir örneği." dedi.

Teröristlerin saldırılarını sürdürdüğünü ve halka korku salmaya çalıştığını dile getiren Nyusi, kurtarılan yerlere yerinden olan halkın yeniden dönmeye başladığını aktardı.

Bölgede altyapının inşası ve sosyal dayanışmanın yeniden tesisi için mücadele ettiklerini belirten Nyusi, iklim değişimi yüzünden ülkesinin defalarca kasırgalara maruz kaldığını ve oluşan hasarın sadece üçte birini telafi edebildiklerini söyledi.

Nyusi, dünyada çevreyi en fazla kirleten ülkelerin emisyon üretmeyi sürdürdüğünü ve zararın çoğunu da en az kirliliği üreten ülkelerin yaşadığını hatırlattı.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.