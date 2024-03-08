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MOSSAD Casuslarına Yönelik Soruşturma ve Kovuşturma Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MOSSAD casuslarına yönelik 2021 Ekim ayından bu yana devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğunun devam ettiğini ve aynı suçtan tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MOSSAD casuslarına yönelik 2021 Ekim ayından bu yana devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğunun devam ettiğini ve aynı suçtan tutuklu sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanmış, 1 şüpheli için adli kontrol uygulanmıştır. 2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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