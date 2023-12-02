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Mossad Başkanı İsrail'e Dönme Emri Verdi

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla Mossad Başkanı David Barnea, Katar'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdi. Ateşkes müzakerelerinde çıkmaz yaşanması nedeniyle bu karar alındı.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea, ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Katar'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdiğini belirtti.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın Netanyahu'nun talimatı üzerine Katar'ın başkenti Doha'daki ekibine İsrail'e dönme emri verdiği belirtildi. Açıklamada, "Hamas, anlaşmanın tüm çocuk ve kadın esirlerin serbest bırakılmasını içeren kısmını yerine getirmedi" ifadeleri kullanıldı.

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana müzakerelere aracılık ederken, geçtiğimiz hafta insani ara ve esir takasının organize edilmesinde ve uzatılmasında kilit rol oynamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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