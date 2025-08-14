MOSSAD Başkanı Barnea, Katar'da Ateşkes ve Rehine Anlaşması Görüşmelerinde

MOSSAD Başkanı David Barnea, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile İsrail'le ateşkes ve rehine anlaşmasını görüştü.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze planını onaylamasının ardından İsrail, Hamas ve arabulucuların Temmuz ayında çıkmaza giren müzakerelerin başlaması için harekete geçtiğini iddia etti. MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler yaptığını duyuran İsrail merkezli Channel 12, MOSSAD Başkanının Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile ateşkes ve esir anlaşmasını görüştüğünü duyurdu. Haberde, Barnea'nın Başbakan al-Thani ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'yi fethetme planında blöf yapmadığını ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanmadıkça bu planı uygulamaya koyacağını vurguladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan merkezli bir gazete ise adını açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Mısır'a, İsrail'in kendi askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi ve Gazze'yi işgal etme planlarından vazgeçmesi karşılığında, Hamas mensuplarını kararlaştırılan yerlere çekmeyi ve "rehineleri hayatta tutma taahhüdünü teyit etmeyi" teklif ettiğini yazdı.

Channel 12, dün yayınladığı bir haberinde İsrail'in müzakerelere katılmak üzere Doha'ya heyet göndermeyi planladığını yazmıştı. - DOHA