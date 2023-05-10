Moskova'da Suriye konulu 4'lü zirve başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye İç Savaşı'nın konuşulacağı 4'lü zirve başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da diplomatik Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve Suriye'deki durumun değerlendirileceği 4'lü zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad yer aldı.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkİye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler hakkında konuştu. Lavrov,"Türkiye'deki seçimlerin dürüst, şeffaf bir şekilde dış müdahale olmadan yapılacağına eminim" dedi.

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinden bahseden Lavrov "Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinin başlaması Ortadoğu'daki duruma olumlu etkiler oluşturdu" dedi.

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinin Astana Formatı'na yeni fırsatlar açacağını da belirten Lavrov, "Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşme adımları, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik Astana Formatı için de yeni fırsatlar açıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye - Suriye normalleşme adımlarının ileri bir seviyeye taşınması gerektiğine ve bu nedenle 2 ülke arasında ulaşım kanallarının yeniden açılması gerektiğine vurgu yapan Lavrov, "İki komşu ülke arasında kesintiye uğrayan ulaşım ve lojistik yolların yeniden ulaşıma açılması, ticari ve ekonomik işbirliğinin herhangi bir kesintiye uğramadan yeniden başlaması konusunun tartışmaya açmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un yaptığı açılış konuşmasının ardından 4 ülkenin dışişleri bakanları özel görüşmeye başladı. - MOSKOVA