Moskova'da BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Kremlin Sarayı'nda Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

"BDT ülkeleriyle küresel ve bölgesel konularda tutumlarımızı koordine ediyoruz"

Putin, yaptığı konuşmada, BDT çerçevesinde etkileşimin Rusya'nın dış politikasının temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti. BDT ülkeleriyle ilişkileri değerlendiren Putin, "BDT ülkeleri en yakın komşularımız, dostlarımız, stratejik ortaklarımızdır. İşbirliği mümkün olan her şekilde güçlendirmeye kararlıyız ve Rusya'nın 2024 dönem başkanlığı da bunu amaçlıyor" dedi.

Rusya ile BDT ülkelerinin uluslararası konulara yönelik tutuma değinen Putin, "Temel küresel ve bölgesel konularda tutumlarımızı sürekli olarak koordine ediyoruz. Hatta bu konulardaki yaklaşımlarımız geleneksel olarak bir birine yakın ya da tamamen örtüşüyor" dedi.

"Azerbaycan ile barış anlaşmasını bu ay imzalamaya hazırız"

Paşinyan ise, Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerini değerlendirerek, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanabilir olduğu inancıyla hareket ediyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan geçtiğimiz aylarda 'Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin tesis edilmesin' ilişkin anlaşma taslağı üzerinde en az yüzde 80 mutabık kalındığını açıklamışlardır. Geçtiğimiz günlerde ülkelerimizin dışişleri bakanları formatında barış anlaşma taslağının nihai hale getirilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Bu aşamada iki ülke arasında barış için güçlü temel oluşturabilecek bir dizi temel konuda karar vermeleri gerektiğinin altını çizen Paşinyan, "Bu, birbirimizin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma meseledir. Bu, birbirimize karşı toprak iddiasında bulunmadığımızı teyit etme ve gelecekte bu tür iddialarda bulunmayacağımıza dair taahhütte bulunma meselesidir. Tüm bu konulara ilişkin ifadeler barış anlaşma taslağında taraflarca kabul edilmiştir ve biz bu belgeyi bu ay imzalamaya hazırız, bu bizim resmi tutumumuzdur" dedi.

"Kırgızistan, BDT kapsamında işbirliği desteklemeye devam edecek"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, enerji güvenliği konularının önemli olduğunu vurgulayarak, enerji üretimi konusunda ortak projelerin hayata geçirilmesi için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu. İşçi göçü alanında işbirliği yoğunlaştırmaya çağıran Caparov, ayrıca halklar arasında dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Caparov, BDT çerçevesinde işbirliğini ve ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, BDT 2025 dönem başkanlığının Tacikistan'a devredilmesi, Azerbaycan'ın Laçin şehrinin BDT 2025, Ermenistan'ın Megri şehrinin BDT 2026 ve Belarus'un Molodeçno şehrinin BDT 2027 kültür başkentleri ilan edilmesi dahil olmak üzere bir dizi belgeler imzalandı. - MOSKOVA