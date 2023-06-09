Moritanya ve Cibuti Dışişleri Bakanları, Hakan Fidan'ın atanmasını kutladı

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Merzuk, Twitter mesajında, "Ortaklığımızı ilerletmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Cibuti Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre Bakan Yusuf ise iki halkın karşılıklı yararına olacak şekilde çok yönlü ortaklığın yanı sıra iki kardeş ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışma temennisinde bulundu.