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Moldova, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Moldova, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Politika Haberleri

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Vasnetsov'a, Büyükelçilik çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği'nde çalışan krizi yaşanıyor. Moldova hükümet basın sözcüsü Daniel Voda, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi. Voda, söz konusu çalışanın geçtiğimiz hafta Kişinev Havaalanı'na gelen bir Rus siyasetçinin girişine izin vermeyen Moldova Sınır Muhafızları'na yönelik eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtti. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyükelçilik Moldova Kişinev Rusya Politika Haberler

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