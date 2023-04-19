Moldova, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Vasnetsov'a, Büyükelçilik çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.
Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği'nde çalışan krizi yaşanıyor. Moldova hükümet basın sözcüsü Daniel Voda, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un büyükelçilik çalışanlarından birinin davranışları sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi. Voda, söz konusu çalışanın geçtiğimiz hafta Kişinev Havaalanı'na gelen bir Rus siyasetçinin girişine izin vermeyen Moldova Sınır Muhafızları'na yönelik eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtti. - KİŞİNEV