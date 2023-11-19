Moldova'da yerel seçimlerin ikinci turu tamamlandı

Moldova'da 273 yerleşim biriminde yapılan yerel seçimlerin ikinci turu sona erdi. Seçime katılım oranı yüzde 36,73 oldu.

Moldova'da 273 yerleşim biriminde şehir belediye ve köy idare başkanlarının belirlenmesi için yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda sandıklar kapandı.

Yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin bulunduğu Moldova'da, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'de sona erdi.

1000'den fazla yerel ve yaklaşık 400 uluslararası gözlemcinin takip ettiği seçimlerde, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 36,73 oldu. Ülkedeki seçim yasasına göre ikinci tur, bölgelerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 20'sinin oylamaya katılması şartıyla geçerli oluyor.

Ülkede, 5 Kasım'da yapılan yerel seçimlerde adayların yüzde 50 oya ulaşamadığı 273 yerleşim biriminde, şehir belediye ve köy idare başkanların belirlenmesi bekleniyor.

Başkanlık koltukları için 500'den fazla aday yarıştı. Bunların 56'sı bağımsız aday olarak seçim yarışına katılırken, geriye kalanı siyasi partilerden aday gösterildi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, seçimlerin ciddi ihlaller olmadan yapıldığını bildirdi.

Yerel seçimlerin ilk turu

Moldova'da 5 Kasım'da düzenlenen yerel seçimlerde 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanından 625'i belirlenmişti.

Başkent Kişinev belediye başkanlık koltuğu için 27 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Başkan İon Çeban yüzde 50,62 oy alarak yeniden seçilmişti.

İktidar partisinin adayları, ülkedeki 36 şehrin 6'sında belediye başkanlığını, 240 köyde de idare başkanlığını kazanmıştı.