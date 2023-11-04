Moldova'da Yerel Seçimler Yapılacak

Moldova'da, şehir belediye ve köy idare başkanları ile yerel meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla pazar günü yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmen oy kullanacak ve 36 seçim bölgesinde oy verme işlemi gerçekleşecek. Seçimlerde 900'den fazla şehir belediye başkanı ve köy idare başkanı ile 11 binden fazla bölge, şehir ve köy meclisi üyeleri belirlenecek. Seçimlerde kilit mücadele başkent Kişinev, Balti ve Orhei şehirlerinde gerçekleşecek.

Moldova'da, şehir belediye ve köy idare başkanları ile yerel meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla pazar günü yerel seçimler yapılacak.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede, 36 seçim bölgesinde halk sandık başına gidecek.

1000'i aşkın yerel ve yaklaşık 400 uluslararası gözlemci tarafından takip edilecek seçimlerde oy kullanma işlemi, yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak ve saat 21.00'de sona erecek.

Yaklaşık 900 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanı ile 11 binden fazla bölge, şehir ve köy meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 57 bini aşkın aday yarışacak.

Bunların 1174'ü bağımsız aday olarak seçim yarışına katılırken, geriye kalanı 35 siyasi partiden aday gösterildi. Belediye başkanı koltuğuna talip olanların ise 3'te birinin kadın olduğu açıklandı.

Moldova seçim yasasına göre, yerel meclis üyesi adaylarının 18 yaşını, belediye başkanı ile köy idare başkanı adaylarının ise 23 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Seçimlerdeki kilit mücadele, yüksek ekonomik potansiyele sahip başkent Kişinev, Balti ve Orhei şehirlerinde gerçekleşecek. Kişinev Belediyesinin başına geçmek için 28 aday yarışacak.

Yaklaşık 129 bin seçmenin bulunduğu Gagauz Özerk Yeri'nde ise başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş kentleri dahil toplam 26 yerleşim biriminin idare başkanı ile 26 yerel meclisin 368 üyesi belirlenecek.

Seçim öncesi olaylar

Seçimlerde yer alan Rus yanlısı "Şans" ve "Renaştere" (Yeniden Doğuş) partilerinin seçmen oylarını satın aldığı ileri sürülürken parti binalarında polis tarafından aramalar yapıldı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, dün, ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş adamı İlan Şor'un kurduğu Şans Partisini, yurt dışından yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle seçim yarışından çıkarma ve parti adaylarının seçimlerdeki kaydını iptal etme kararı aldı.

Başbakan Dorin Recean, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, bu partinin Rusya tarafından finanse edildiği, arkasında Rus istihbaratının olduğu ve ülkedeki güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek, "Rusya, seçmen oylarının satın alınması için ülkeye 1 milyar lei (yaklaşık 52 milyon avro) gönderdi." dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu da Rusya'yı seçimlere müdahale etmekle suçlayarak, "Bu seçimlerde, Kremlin yanlısı askeri güçler, bazı partiler aracılığıyla oyları satın alarak bize müdahale etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) entegre olma yönünde siyaset izlediğine dikkati çeken Sandu, vatandaşları bu yolu izleyenler için seçimlerde oy kullanmaya davet etti.

İlan Şor ise Şans Partisine yöneltilen suçlamalara tepki göstererek, "finans kaynaklarının, Rusya'dan gelmediğini ve Moldova'yı geliştirme amacıyla kullanıldığını" savundu.