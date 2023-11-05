Moldova'da Yerel Seçimler Tamamlandı

Moldova'da yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere 2 milyon 760 bin seçmen katıldı ve oy sayımına geçildi. Seçime katılım oranı yüzde 41,41 oldu.

Moldova'da, şehir belediye ve köy idare başkanları ile yerel meclis üyelerini belirlemek için yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Moldova'da, 36 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde sandıklar, yerel saatle 07.00'de açılarak 21.00'de kapandı.

Ülkede 1000'i aşkın yerel ve yaklaşık 500 uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimler, 1958 sandıkta gerçekleşti. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 41,41 oldu. Ülkedeki seçim yasasına göre, seçimlerin geçerli olması için seçmenlerin yüzde 25'inin oylamaya katılması gerekiyor.

Ülkede 898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanı ile 11 binden fazla bölge, şehir ve köy meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 57 binden fazla aday yarıştı. Bunların 1174'ü bağımsız aday olarak, geriye kalanı 35 siyasi partiden seçim yarışına katıldı.

Seçimlerdeki kilit mücadele, yüksek ekonomik potansiyele sahip başkent Kişinev, Balti ve Orhei şehirlerinde gerçekleşti. Kişinev Belediyesinin başına geçmek için 27 aday yarıştı.

Yaklaşık 129 bin seçmenin bulunduğu Gagauz Özerk Yeri'nde ise başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş kentleri dahil toplam 26 yerleşim biriminin idare başkanı ile 26 yerel meclisin 368 üyesi belirlenmesi bekleniyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, seçimlerin normal şekilde ve ciddi ihlaller olmadan gerçekleştiğini bildirdi.

Seçim öncesi olaylar

Seçimlerde yer alan Rus yanlısı "Şans" ve "Renaştere" (Yeniden Doğuş) partilerinin, seçmen oylarını satın aldığı ileri sürülürken, parti binalarında polis tarafından aramalar yapılmıştı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 3 Kasım'da ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'un kurduğu Şans Partisini, yurt dışından yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle seçim yarışından çıkarma ve parti adaylarının seçimlerdeki kaydını iptal etme kararı almıştı.

Başbakan Dorin Recean, söz konusu partinin Rusya tarafından finanse edildiğini, arkasında Rus istihbaratının olduğunu ve ülkedeki güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek, "Rusya, seçmen oylarının satın alınması için ülkeye 1 milyar lei (yaklaşık 52 milyon avro) gönderdi." ifadesini kullanmıştı.

İlan Şor ise Şans Partisine yöneltilen suçlamalara tepki göstererek, "finans kaynaklarının, Rusya'dan gelmediğini ve Moldova'yı geliştirme amacıyla kullanıldığını" savunmuştu.