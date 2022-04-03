Moldova'da 4 Nisan Ukrayna için yas günü ilan edildi

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Moldova'da 4 Nisan'ın Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin anısına yas günü ilan edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 39'uncu gününde devam ederken, Moldova'da 4 Nisan, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin anısına yas günü ilan edildi. Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu yaptığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha şehrinde insanların topluca katledilmesiyle tüm dünya ile birlikte şok olduk. Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu yasadışı ve sebepsiz savaşı kınadığı gibi, insanlığa karşı işlenen bu suçları da şiddetle kınıyor. Yarın, 4 Nisan 2022, Ukrayna'daki son 39 gündeki tüm masum kurbanların anısına ulusal bir yas günü ilan ediyoruz" dedi. - KİŞİNEV

İhlas Haber Ajansı / Politika