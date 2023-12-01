Modi, iklim değişikliği konusunda güçlü küresel işbirliği savundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iklim değişikliğine karşı güçlü bir küresel işbirliğini savunduğunu ancak iklim eylemi konusunda Küresel Güney'in kalkınma önceliklerinden ödün verilmemesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iklim değişikliğine karşı güçlü bir küresel işbirliğini savunduğunu ancak iklim eylemi konusunda Küresel Güney'in kalkınma önceliklerinden ödün verilmemesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Hint haber ajansı ANI News'e göre Modi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi BEA merkezli Aletihad gazetesine, iklim eylemi hakkında değerlendirme yaptı.

Modi, iklim değişikliğinin küresel bir yanıt gerektiren, kolektif bir sorun olduğunu belirterek "Gelişmekte olan ülkelerin bu sorunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmadıklarını kabul etmek gerekir. Yine de gelişmekte olan ülkeler çözümün bir parçası olmaya isteklidirler." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyulan finansman ve teknolojiye erişim olmadan katkıda bulunamayacağını belirten Modi, "Bu ilkelere bağlı kalarak, kimseyi geride bırakmayan sürdürülebilir bir geleceğe doğru yol alabiliriz. Ayrıca Küresel Güney'in kalkınma önceliklerinden ödün verilmemesini sağlamalıyız." diye konuştu.

Başbakan Modi, G20 dönem başkanlığını yürüttükleri bu yıl, iklim değişikliğini birçok kez ele aldıklarını anımsatarak COP28'in, iklim eylemi konusunda 2030 hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olacağını kaydetti.