MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Uygur, Başkan Tekin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Uygur, Pazaryeri sokaklarında vatandaşlarla bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu.

Öte yandan Başkan Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uygur'a teşekkür etti. - BİLECİK

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

MKYK Üyesi Uygur'un Pazaryeri ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Pazaryeri, AK Parti, Uygur, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title